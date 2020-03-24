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В Испании за сутки от коронавируса умерли 514 человек, вылечились 439

Общее количество тех, кто заразился, уже больше 39 тысяч человек.

В Испании за сутки от коронавируса умерли 514 человек, вылечились 439
Фото: EPA/UPG

Количество жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании за минувшие сутки значительно выросло.

Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Минздрава.

Общее количество тех, кто заразился коронавирусом, уже больше 39 тысяч человек, в том числе за последние сутки выявили свыше 6584 новых случаев инфицирования.

С начала эпидемии умерли 2696 человека (в том числе за сутки - 514), а 3794 полностью выздоровели (за сутки - 439 человек). В отделениях интенсивной терапии находятся 2636 человек.

Самое большое количество инфицированных - в Мадриде (12,4 тыс. человек) и Каталония (почти 7,9 тыс.). Много заболевших также в Стране Басков, Андалузии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего - в африканских городах Сеута и Мелилья.

Напомним, что правительство Испании решило продлить на 15 дней режим ЧС, введенный из-за COVID-19. Изначально планировалось, что этот режим продлится до 29 марта. 

Карантин в Испании предусматривает запрет выходить из дома, кроме исключительных случаев, как покупка продуктов, поход в аптеку, больницу или на работу. Все детские сады, школы и университеты закрыли еще 11 марта.

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