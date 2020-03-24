В Италии от COVID-19 вылечили "нулевого пациента"
В Италии от COVID-19 вылечили "нулевого пациента"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
Время героев
Время героев
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Врачи экстренной медпомощи не будут делать экспресс-тесты на коронавирус, - Минздрав
Врачи экстренной медпомощи не будут делать экспресс-тесты на коронавирус, - Минздрав
Нардеп из "Слуги народа" заразился коронавирусом (обновлено)
Нардеп из "Слуги народа" заразился коронавирусом (обновлено)
Первый пациент с COVID-19 в Черкасской области находится в Умани
Первый пациент с COVID-19 в Черкасской области находится в Умани
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
ГлавнаяСпорт

Футболисты клуба Бундеслиги самостоятельно обратились к своему руководству о снижении зарплат

Игроки "Вердера" выдвинули инициативу самостоятельно.

Футболисты клуба Бундеслиги самостоятельно обратились к своему руководству о снижении зарплат
"Вердер"
Фото: EPA/UPG

В рамках минимизации убытков клуба, вызванных пандемией коронавируса, футболисты бременского "Вердера" обратились к руководству клуба с просьбой снизить им зарплаты, сообщает официальный сайт 4-кратных чемпионов Германии.

Игроки надеются помочь клубу в экономии на период приостановки матчей Бундеслиги. В стране перерыв действует до 2 апреля, однако, скорее всего, он будет продлен.

"В последние годы мы преданы игрокам, которые полностью отождествляют себя с "Вердером", сотрудниками и фанатами", - цитирует пресс-служба "зелено-белых" управляющего директора Фрэнка Бауманна.

"Эта сплоченность отличает нас. Поэтому каждый может предположить, что игроки, тренеры и руководство будут хорошим примером для остальных сотрудников. Руководству был подан импульс от команды. Теперь мы дополнительно уточним тему и вместе сделаем заметный и значимый вклад в преодоление кризисной ситуации", - отметил функционер.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также