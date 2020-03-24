Футболисты клуба Бундеслиги самостоятельно обратились к своему руководству о снижении зарплат

В рамках минимизации убытков клуба, вызванных пандемией коронавируса, футболисты бременского "Вердера" обратились к руководству клуба с просьбой снизить им зарплаты, сообщает официальный сайт 4-кратных чемпионов Германии.

Игроки надеются помочь клубу в экономии на период приостановки матчей Бундеслиги. В стране перерыв действует до 2 апреля, однако, скорее всего, он будет продлен.

"В последние годы мы преданы игрокам, которые полностью отождествляют себя с "Вердером", сотрудниками и фанатами", - цитирует пресс-служба "зелено-белых" управляющего директора Фрэнка Бауманна.

"Эта сплоченность отличает нас. Поэтому каждый может предположить, что игроки, тренеры и руководство будут хорошим примером для остальных сотрудников. Руководству был подан импульс от команды. Теперь мы дополнительно уточним тему и вместе сделаем заметный и значимый вклад в преодоление кризисной ситуации", - отметил функционер.