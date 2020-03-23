Еще один экс-президент "Реала" заразился коронавирусом

Спустя несколько дней после смерти из-за коронавируса экс-президента "Реала" Лоренсо Санса стало известно о заражении этим вирусом еще одного бывшего президента мадридского клуба Фернандо Мартина Альвареса, сообщает AS.

Сейчас 72-летний функционер находится в отделении интенсивной терапии клиники в Мадриде.

Напомним, после принятия отставки Флорентино Переса в феврале 2006 года, Хунта Директива (Совет директоров) "Реал Мадрид" единогласно избрала новым президентом клуба Мартина Альвареса, который до этого занимал пост члена Хунты с решающим голосом и был заместителем президента.

В апреле того же года один из крупнейших в Испании владельцев недвижимости уступил свою должность Луису Гомесу Монтехано, который был временно исполняющим обязанности до выборов, выигранных Рамоном Кальдероном.