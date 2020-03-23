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Бергамская "Аталанта" запретила Малиновскому общаться с представителями СМИ

Такое условие поставило руководство клуба всем футболистам и тренерскому штабу.

Бергамская "Аталанта" запретила Малиновскому общаться с представителями СМИ
Руслан Малиновский
Фото: twitter.com/Atalanta_BC

"Аталанта" запретила всем игрокам клуба, в том числе и украинцу Руслану Малиновскому, общаться с представителями СМИ. Об этом сообщил Александр Денисов в эфире программы "Великий футбол".

Отмечается, что клуб принял данное решение в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что в стане бергамаского клуба от вируса COVID-19 умерло уже четыре сотрудника: два тренера молодежных команд, скаут и массажист молодежных команд.

Добавим, что в составе первой команды "Ювентуса" подтверждено три случая заболеванием вирусом COVID-19.

Кроме того, в Серии А вирус был подтвержден у шести футболистов "Сампдории", трех игроков "Фиорентины" и одного - "Вероны".

Ранее сообщалось, что технический директор "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом. Также положительный тест на короновирус сдал его сын - Даниэль, который выступает в стане "россонери" на позиции нападающего.

Накануне жена Малиновского рассказала о новых правилах проживания в Бергамо в карантинных условиях.

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