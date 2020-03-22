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Форвард "Баварии" пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Роберт Левандовски поддержал акцию одноклубников.

Роберт и Анна Левандрвски
Фото: Mustafa Yalcin / picture-alliance
Роберт и Анна Левандрвски

Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски и его жена Анна пожертвовали 1 млн евро на борьбу с пандемией коронавируса, сообщает Sport Bild.

Таким образом 31-летний футболист поддержал инициативу одноклубников - Леона Горецки и Йозуа Киммиха, под названием "We kick Corona".

"Мы все знаем о сложной ситуации вокруг нас, и сегодня мы все играем в одной команде. Давайте будем сильными в этой борьбе. Если мы можем кому-то помочь, давайте сделаем это", - говорится в заявлении семьи Левандовски.

Напомним, Киммих и Горецка в равных долях пожертвовали в сумме 1 млн евро социальным и благотворительным организациям.

К Леону и Йозуа присоединился их соотечественник, вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане. Он также пожертвовал 500 тыс. евро на борьбу против пандемии коронавируса.

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