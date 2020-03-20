Два игрока "Баварии" пожертвовали 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Защитник "Баварии" Йозуа Киммих и полузащитник мюнхенцев Леон Горецка пожертвовали 1 млн евро на борьбу с пандемией коронавируса.

Деньги направлены социальным и благотворительным организациям.

"Мы можем победить любого на футбольном поле, но мы победим коронавирус только вместе. Вот почему мы с Йозуа Киммихом создали платформу "WeKickCorona" и пожертвовали один миллион евро в частном порядке социальным и благотворительным организациям", - написал Горецка в Twitter.

Auf dem Platz können wir jeden schlagen. Aber Corona schlagen wir nur gemeinsam!



Deswegen gründen Joshua Kimmich und ich die Initative "WE KICK CORONA" und spenden privat 1 Mio. Euro für soziale und karitative Einrichtungen.



Macht mit auf https://t.co/qYai1pYawh pic.twitter.com/ZVdnAgamCS — Leon Goretzka (@leongoretzka_) March 20, 2020

Накануне форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах пожертвовал властям Египта такую же сумму на борьбу с вирусом.

А взнос бывшего владельца "Милана" Сильвио Берлускони на борьббу с короноварисом составил в 10 раз больше.

Ранее сборная Германии собрала 2,5 млн евро, которые передали в благотворительную организацию Wir Helfen.