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Два игрока "Баварии" пожертвовали 1 млн евро на борьбу с коронавирусом

Йозуа Киммих и Леон Горецка запустили платформу WeKickCorona.

Два игрока "Баварии" пожертвовали 1 млн евро на борьбу с коронавирусом
Леон Горецка
Фото: EPA/UPG

Защитник "Баварии" Йозуа Киммих и полузащитник мюнхенцев Леон Горецка пожертвовали 1 млн евро на борьбу с пандемией коронавируса.

Деньги направлены социальным и благотворительным организациям.

"Мы можем победить любого на футбольном поле, но мы победим коронавирус только вместе. Вот почему мы с Йозуа Киммихом создали платформу "WeKickCorona" и пожертвовали один миллион евро в частном порядке социальным и благотворительным организациям", - написал Горецка в Twitter.

Накануне форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах пожертвовал властям Египта такую же сумму на борьбу с вирусом.

А взнос бывшего владельца "Милана" Сильвио Берлускони на борьббу с короноварисом составил в 10 раз больше.

Ранее сборная Германии собрала 2,5 млн евро, которые передали в благотворительную организацию Wir Helfen.

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