В Гельзенкирхене "Бавария" завоевала путевку в полуфинал Кубка Германии, благодаря единственному голу Йозуа Киммиха минимально обыграв "Шальке" – 1:0.

В самом дебюте второй половины встречи зрители на "Фельтинс-Арена" стали свидетелями забавного эпизода. Форвард "Баварии" Томас Мюллер рассмешил болельщиков неуклюжим исполнением углового.

В попытке быстро отдать пас на ближнюю штангу, 30-летний игрок Бундестим выбил мяч за пределы поля.

От досады футболист завалился на газон, а фанаты "Шальке" этот эпизод встретили с ироничным одобрением.

"У Мюллера много талантов, но угловые не входят в их число", - подшутили над футболистом в официальном twitter Кубка Германии.

Thomas Müller - a man of many talents. Just not corner kicks 😅🙈#S04FCB pic.twitter.com/nqPn5t7z09 — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2020

Отметим, что потенциальным соперником баварцев в полуфинале Кубка Германии может стать клуб из региональной лиги (четвертом по уровню дивизионе в Германии). "Саарбрюккен" переиграл "Фортуну", выступающую в Бундеслиге – 1:1 (7:6 по пенальти).