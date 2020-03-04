В Гельзенкирхене "Бавария" завоевала путевку в полуфинал Кубка Германии, благодаря единственному голу Йозуа Киммиха минимально обыграв "Шальке" – 1:0.
В самом дебюте второй половины встречи зрители на "Фельтинс-Арена" стали свидетелями забавного эпизода. Форвард "Баварии" Томас Мюллер рассмешил болельщиков неуклюжим исполнением углового.
В попытке быстро отдать пас на ближнюю штангу, 30-летний игрок Бундестим выбил мяч за пределы поля.
От досады футболист завалился на газон, а фанаты "Шальке" этот эпизод встретили с ироничным одобрением.
"У Мюллера много талантов, но угловые не входят в их число", - подшутили над футболистом в официальном twitter Кубка Германии.
Thomas Müller - a man of many talents. Just not corner kicks 😅🙈#S04FCB pic.twitter.com/nqPn5t7z09— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2020