Соглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение Олимпиады, - министр

Олимпийские игры-2020, которые должны состояться во второй половине лета в Токио, могут быть перенесены на конец 2020-го года из-за распространения коронавируса.

К такому выводу можно прийти после выступления ответственного за проведение Олимпиады министра Сейко Хасимото перед японским парламентом.

В частности, Сейко, которая в свое время приняла участие в четырех зимних Олимпийских играх в конькобежном спорте и трех летних Олимпиадах, как велогонщица заявила, что соглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение соревнований.

"Контракт предусматривает проведение Олимпиады в 2020-м году. Это может быть истолковано как возможность отсрочки. Но мы делаем все возможное, чтобы Олимпиада прошла в соответствии с планом", - отметила бронзовый призер зимней Олимпиады 1992 года в Альбервиле в ответ на вопрос одного из парламентариев.

Согласно последним данным, число зараженным коронавирусом в Японии составляет 980 человек. Из них 706 человек находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess.