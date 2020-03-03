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Соглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение Олимпиады, - министр

В Японии подготавливают почву под потенциальный перенос спортивного Форума.

Соглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение Олимпиады, - министр
Сейко Хасимото
Фото: edo-tokyo.livejournal.com

Олимпийские игры-2020, которые должны состояться во второй половине лета в Токио, могут быть перенесены на конец 2020-го года из-за распространения коронавируса.

К такому выводу можно прийти после выступления ответственного за проведение Олимпиады министра Сейко Хасимото перед японским парламентом.

В частности, Сейко, которая в свое время приняла участие в четырех зимних Олимпийских играх в конькобежном спорте и трех летних Олимпиадах, как велогонщица заявила, что соглашение Японии с МОК потенциально позволяет отложить проведение соревнований.

"Контракт предусматривает проведение Олимпиады в 2020-м году. Это может быть истолковано как возможность отсрочки. Но мы делаем все возможное, чтобы Олимпиада прошла в соответствии с планом", - отметила бронзовый призер зимней Олимпиады 1992 года в Альбервиле в ответ на вопрос одного из парламентариев.

Согласно последним данным, число зараженным коронавирусом в Японии составляет 980 человек. Из них 706 человек находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess.

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