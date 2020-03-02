В Москве подтвердили коронавирус у приехавшего из Италии россиянина

Один из его родственников находится на карантине в Крыму.

В столице России Москве в понедельник, 2 марта, подтвердили первый случай новой коронавирусной инфекции. SARS-CoV-2 обнаружен у москвича, который прилетел из Италии, передает Интерфакс.

"Сейчас он находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой форме", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По данным эпидемиологического расследования, молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии. В Россию молодой человек вернулся 23 февраля и жил в частном доме в Подмосковье. 27 февраля он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда его госпитализировали в инфекционную больницу.

Сейчас пациент изолирован в соответствующем отделении. Его состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Согласно сообщению мэра Москвы, врачи госпитализировали 13 пассажиров рейса, прибывшего в Москву из Италии вместе с зараженным коронавирусом москвичом, а также 11 человек из его окружения. Госпитализированы шесть родственников и пять знакомых заболевшего. Симптомов заболевания у них нет. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек с легкими недомоганиями вроде ОРВИ, 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин.

Один из родственников заболевшего коронавирусом москвича находится на карантине в аннексированном Крыму. Об этом сообщает Крым.Реалии.

По данным оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, родственники заболевшего не имеют никаких симптомов.

"В больнице сейчас находятся 6 родственников (двое из них находятся в Крыму и Московской области) и 5 друзей заболевшего (один пока находится за границей). У них симптомы заболевания полностью отсутствуют. Что важно, никто из них за прошедшее время не выходил на работу, так как все находились в отпуске. У всех взяты пробы для проведения анализов, включая тех из них, кто успел уехать в другие регионы", – говорится в сообщении.

Как пишут Ведомости, это уже шестой случай заражения коронавирусом нового типа среди россиян. 28 февраля коронавирус выявили у россиянина, прибывшего в Азербайджан из Ирана. 26 феврали врачи подтвердили это заболевание у троих россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Казань, а ранее в больницу Японии доставили еще одного гражданина России, у которого обнаружили COVID-19.

Первые случаи заражения коронавирусом в России были зафиксированы 31 января в Забайкальском крае и Тюменской области. Заболевшими оказались граждане Китая, их выписали из больницы к 12 февраля.