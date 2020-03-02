Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Рада официально объявила повестку дня внеочередного заседания
Рада официально объявила повестку дня внеочередного заседания
В Украине начали действовать новые правила въезда в РФ
В Украине начали действовать новые правила въезда в РФ
Турция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе (обновление)
Турция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе (обновление)
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение
Як я пояснюю Сергію Сивохо, що поразка росіян в Сирії - це добре
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
(Пере)загрузка
(Пере)загрузка
ГлавнаяМир

В Москве ​микроавтобус насмерть сбил бывшего замминистра обороны СССР Шуралева

Авария произошла возле его дома.

В Москве ​микроавтобус насмерть сбил бывшего замминистра обороны СССР Шуралева
Фото: Скриншот видео

Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина.

По его словам, Шуралева сбил микроавтобус возле дома.

"Произошло это вчера вечером, 1 марта. А скончался [2 марта] в 7 утра в НИИ им. Склифосовского", - рассказал он.

Шуралев будет похоронен на военном мемориальном кладбище в Мытищах. Информации о дате похорон на данный пока нет.

Владимир Шуралев - советский военачальник, генерал армии. Он родился в городе Коврове Владимирской области. С 1990 по 1991 год занимал пост заместителя министра обороны СССР. После ухода с военной службы был ведущим аналитиком управления генеральных инспекторов Минобороны.

Напомним, 25 февраля в Москве на 96-м году жизни скончался маршал Советского Союза, бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также