Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина.

По его словам, Шуралева сбил микроавтобус возле дома.

"Произошло это вчера вечером, 1 марта. А скончался [2 марта] в 7 утра в НИИ им. Склифосовского", - рассказал он.

Шуралев будет похоронен на военном мемориальном кладбище в Мытищах. Информации о дате похорон на данный пока нет.

Владимир Шуралев - советский военачальник, генерал армии. Он родился в городе Коврове Владимирской области. С 1990 по 1991 год занимал пост заместителя министра обороны СССР. После ухода с военной службы был ведущим аналитиком управления генеральных инспекторов Минобороны.

Напомним, 25 февраля в Москве на 96-м году жизни скончался маршал Советского Союза, бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов.