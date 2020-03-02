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На Филиппинах бывший охранник ТЦ 10 часов держал в заложниках около 30 человек (обновлено)

После того, как ряд его требований выполнили, он сдался полиции.

На Филиппинах бывший охранник ТЦ 10 часов держал в заложниках около 30 человек (обновлено)
Фото: tn8.tv

На Филиппинах в Маниле вооруженный пистолетом мужчина взял в заложники несколько десятков человек в торговом центре V-mall, пишет AP. Он ранил одного из заложников, пострадавший госпитализирован.

Злоумышленник является бывший охранником этого торгового центра.

"Он чувствовал себя плохо, потому что его уволили в качестве охранника", – сказал мэр Манилы, добавив, что этот человек пытался, но не смог убедить других охранников присоединиться к нему. 

Большинство заложников являются сотрудниками ТЦ, всех остальных эвакуировали. К месту происшествия прибыл спецназ.

Обновление. После того, как требования захватившего заложников были выполнены, он сдался полиции, передает Deutsche Welle.

Мужчина удерживал людей около 10 часов. Никто из них не пострадал.

Отмечается, что главной претензией уволенного сотрудника службы охраны было "неравное обращение" со стороны руководства. В ходе переговоров он добился извинений от нескольких бывших коллег.

Напомним, в мае 2019 во Франции парень взял в заложники четырех человек. Инцидент произошел в магазине табачных изделий. 

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