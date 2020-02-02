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Коронавирус убил 305 человек, впервые смерть зафиксировали за пределами Китая

Житель Уханя умер на Филиппинах.

Коронавирус убил 305 человек, впервые смерть зафиксировали за пределами Китая
Госпиталь Сан-Лазаро на Филиппинах
Фото: EPA/UPG

На Филиппинах скончался один из двух заразившихся новым типом коронавируса жителей Уханя, это первый случай смерти от заболевания за пределами Китая. Об этом сообщило в воскресенье местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"44-летний мужчина зарегистрирован как второй заразившийся новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) на Филиппинах. Он скончался 1 февраля 2019 года", - говорится в сообщении отделения организации в твиттере по итогам брифинга с участием специалиста ВОЗ.

Отмечается, что оба зарегистрированных на Филиппинах носителя нового типа коронавируса - жители Уханя.

"Госпиталь Сан-Лазаро и Департамент здравоохранения заверили, что соблюдены все меры по предотвращению распространения инфекции, включая средства индивидуальной защиты медиков. Департамент здравоохранения устанавливает всех, кто мог контактировать с заболевшими", - добавили в ВОЗ.

В Китае по состоянию на 00:00 часов субботы по местному времени (18:00 по киевскому времени) с декабря прошлого года число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 14380 человек, смертельный исход зафиксирован в 304 случаях.

На 1 февраля было подтверждено 126 случаев завоза нового коронавируса в более чем 20 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ, Испания, Россия и Великобритания).

Напомним, 30 января ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

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