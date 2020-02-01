Сколе вночі
Сколе вночі
В "Слуге народа" извинились за высказывания своего депутата Брагаря
В "Слуге народа" извинились за высказывания своего депутата Брагаря
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
В Евросоюзе введут единый разъем для зарядки гаджетов
В Евросоюзе введут единый разъем для зарядки гаджетов
Помпео заявил о готовности США обеспечить Беларусь нефтью
Помпео заявил о готовности США обеспечить Беларусь нефтью
Полиция опровергла алиби Антоненко в ночь убийства Шеремета
Полиция опровергла алиби Антоненко в ночь убийства Шеремета
В Одессе вышел в море будущий корабль ВМС Украины
В Одессе вышел в море будущий корабль ВМС Украины
На Донбассе при доставке лекарств на передовую погибла военный медик Клавдия Сытник (обновлено)
На Донбассе при доставке лекарств на передовую погибла военный медик Клавдия Сытник (обновлено)
Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд
Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд
ГлавнаяМир

Россия отказала в промежуточной посадке немецкому самолету с эвакуированными из Китая

На борту находились 108 граждан ФРГ, 34 китайца, один болгарин и один гражданин США.

Россия отказала в промежуточной посадке немецкому самолету с эвакуированными из Китая
Фото: twitter.com/Team_Luftwaffe

Москва отказала в посадке немецкому самолету с гражданами Германии и других стран, эвакуированными из китайского Уханя из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в субботу, 1 февраля, передает DW.

Москва сослалась на "нехватку ресурсов" в своих аэропортах, пояснила Крамп-Карренбауэр, отметив, что Минобороны и МИД ФРГ намерены в ближайшее время выяснить, были ли другие причины для отказа. 

Самолет бундесвера Airbus A310 с более чем 120 гражданами Германии и других стран на борту вылетел из Уханя во Франкфурт-на-Майне 1 февраля. Изначально он планировал сделать остановку в Москве. По словам главы Минобороны ФРГ, Россия дала разрешение на полет над своей территорией и обещала разрешить посадку в одном из аэропортов для подзаправки и смены экипажа. В каком именно аэропорту планировалась посадка, не сообщается.

После того, как стало известно об отказе, самолет был перенаправлен в Хельсинки, где совершил посадку примерно в 13.40 по местному времени. После дозаправки перелет во Франкфурт-на-Майне был продолжен. По прибытии эвакуированные временно будут размещены в казармах ВВС Германии в городке Гермерсхайм. Возвращение из Уханя было для всех добровольным и производится по инициативе МИД Германии.

По информации издания Bild am Sonntag (BamS), среди эвакуированных - 108 граждан ФРГ, 34 китайца, один болгарин и один гражданин США. Немецкие пилоты, которые должны были сменить коллег в Москве, прилетели в столицу РФ еще 30 января. По его информации, немецкие спецслужбы считают отказ России "надуманной отговоркой".

Как сообщалось, число стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, достигло 27 включая Китай. В России известны два случая заражения. Общее число заболевших в мире превысило 12 тысяч. 259 человек скончались.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также