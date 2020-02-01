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Сенат отклонил требование вызвать дополнительных свидетелей по делу об импичменте Трампа

Это предвещает оправдание Трампа.

Сенат отклонил требование вызвать дополнительных свидетелей по делу об импичменте Трампа
Фото: presstv.ir

Законодатели в Сенате Конгресса США отклонили требование Демократической партии вызвать дополнительных свидетелей по делу об импичменте президента Дональда Трампа, передает Немецкая волна.

Против этого требования вечером в пятницу, 31 января, высказался 51 сенатор, за - 49. 

Голоса распределились практически по партийной линии.

"Чтобы добиться положительного решения, демократам в ходе процедурного голосования необходима была поддержка как минимум четырех республиканцев. Сделать этого не удалось: голосов присоединившихся к демократам Сьюзен Коллинз (республиканка от штата Мэн) и Митта Ромни (республиканец от штата Юта) было недостаточно", - говорится в сообщении.

Как ранее пояснила пресс-секретарь Митта Ромни Лиз Джонсон, политик хотел заслушать бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Последний, в частности, обещал в своей книге рассказать о том, что Трамп отказывался разморозить военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не поможет ему с расследованием в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына - Хантера.

Агентство AP уточняет, что отказ заслушать дополнительных свидетелей предвещает оправдание Трампа - исход, который ожидался с момента запуска процесса импичмента - всего третьей подобной процедуры в истории Соединенных Штатов.

Напомним, ранее президенту США были предъявлены формальные обвинения по двум статьям: "о злоупотреблении властью" - в связи с его просьбой к Зеленскому начать расследование против одного из главных соперников на предстоящих президентских выборах - Джо Байдена, и о "препятствовании расследованию Конгресса об импичменте" из-за попыток помешать даче показаний, а также заблокировать доступ к ряду документов, которые запрашивали демократы.

Заключительные аргументы сторон будут заслушаны 3 февраля, итоговое голосование состоится 5 февраля. Для импичмента необходимы две трети голосов в 100-местном Сенате, однако ни один из 53 республиканцев пока не дал понять, что поддержит подобное решение.

В истории США процедура импичмента президенту инициировалась дважды: в 1868 году - Эндрю Джонсону и в 1998-м - Биллу Клинтону. В обоих случаях в Сенате нужного числа голосов набрано не было, и обвинения были в итоге сняты.

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