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Польша подписала контракт о закупке у США 32 новейших истребителей

Стоимость контракта - 4,6 миллиарда долларов.

Польша подписала контракт о закупке у США 32 новейших истребителей
Фото: Lockheed Martin

Польша в рамках модернизации своих ВВС завершила сделку о закупке у США 32 новейших истребителей F-35.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу, 31 января, поставил свою подпись под контрактом на сумму в 4,6 млрд долларов, передает DW.

Контракт также предусматривает обучение польских пилотов, инструктаж на тренажерах и содействие в сфере логистики.

Первые закупленные Варшавой истребители сначала будут использоваться для обучения польских пилотов в США, а с 2026 года самолеты F-35 начнут размещать на территории самой Польши.

Продажа F-35 позволит повысить оборонный потенциал Польши для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с вооруженными силами США.

F-35 - истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin. ВВС США эксплуатируют их с 2016 года. К 2020 году планировалось выпустить более 3000 самолетов такого типа, которые поступят на вооружение 11 стран.

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