В Швеции зафиксировали первый случай "уханского" коронавируса

Агентство общественного здравоохранения Швеции заявило о первом подтвержденном случае коронавируса 2019-nCoV.

По данным Reuters, женщину с положительным результатом на коронавирус изолировали в больнице на юге страны.

Женщина посетила район Ухань в Китае, и после прибытия в Швецию у нее появились симптомы вирусного заболевания. Она обратилась в больницу на юге Швеции, где ее лечат. Агентство заявило, что она не тяжело больна.

"Один или несколько случаев не являются неожиданными, учитывая, что мы много путешествуем, и мы ожидали, что это может произойти", - сказала руководитель отдела микробиологии в агентстве здравоохранения Карин Тегмарк Уизелл.

Она заявила, что в настоящее время в Швеции, основываясь на опыте других стран, оценивают риск распространения коронавируса как очень низкий.

Как сообщалось, 29 января первый случай "уханского" коронавируса зафиксирован в Финляндии. Китайская туристка из Уханя изолирована в больнице.

Число погибших от вируса достигло 213 в пятницу, на следующий день после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

Напомним, количество жертв китайского коронавируса увеличилось до 213 человек, только за последние сутки скончались более 40 человек.

Новый вирус зафиксирован также в Таиланде, Японии, Сингапуре, Тайване, Малайзии, Австралии, Южной Корее, Франции, Вьетнаме, США, Германии, Канаде, ОАЭ, Индии, на Филиппинах, в Финляндии, Непале, Камбодже, Шри-Ланке, Великобритании, Италии и России.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию.