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Грету Тунберг второй раз выдвинули на Нобелевскую премию мира

Ее выдвинули два шведских депутата. 

Грету Тунберг второй раз выдвинули на Нобелевскую премию мира
Грета Тунберг
Фото: Wikimedia

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг во второй раз номинировали на Нобелевскую премию мира 2020 года. Об этом пишет AFP.

"Юная климатическая активистка Грета Тунберг и глобальное экологическое движение Fridays for Future, номинированы сегодня на Нобелевскую премию мира 2020 года двумя шведскими законодателями", - ометили в сообщении.

С инициативой выступили двое шведских депутатов Йенс Холм и Хокан Свеннелинг.

"Грета Тунберг - климатическая активистка, главная причина, почему она заслуживает Нобелевской премии мира, заключается в том, что, несмотря на ее юный возраст, она упорно работала над тем, чтобы заставить политиков обратить внимание на климатический кризис", - подчеркнули депутаты.

Первый раз Тунберг номинировали на премию мира в 2019 году, однако тогда награду получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, который в 2018 году подписал мирное соглашение, положившее конец 20-летнему конфликту из-за приграничных территорий.

Напомним, в октябре 2019 года 16-летняя Грета Тунберг и 15-летняя камерунская правозащитница Дивина Малум стали лауреатами Международной детской премии мира.

В декабре американское издание Time выбрало Тунберг "Человеком года-2019". Она стала той, кто раскрыл правду о климатической обстановке в мире в судьбоносную минуту.

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