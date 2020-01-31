Грету Тунберг второй раз выдвинули на Нобелевскую премию мира

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг во второй раз номинировали на Нобелевскую премию мира 2020 года. Об этом пишет AFP.

"Юная климатическая активистка Грета Тунберг и глобальное экологическое движение Fridays for Future, номинированы сегодня на Нобелевскую премию мира 2020 года двумя шведскими законодателями", - ометили в сообщении.

С инициативой выступили двое шведских депутатов Йенс Холм и Хокан Свеннелинг.

"Грета Тунберг - климатическая активистка, главная причина, почему она заслуживает Нобелевской премии мира, заключается в том, что, несмотря на ее юный возраст, она упорно работала над тем, чтобы заставить политиков обратить внимание на климатический кризис", - подчеркнули депутаты.

Первый раз Тунберг номинировали на премию мира в 2019 году, однако тогда награду получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, который в 2018 году подписал мирное соглашение, положившее конец 20-летнему конфликту из-за приграничных территорий.

Напомним, в октябре 2019 года 16-летняя Грета Тунберг и 15-летняя камерунская правозащитница Дивина Малум стали лауреатами Международной детской премии мира.

В декабре американское издание Time выбрало Тунберг "Человеком года-2019". Она стала той, кто раскрыл правду о климатической обстановке в мире в судьбоносную минуту.