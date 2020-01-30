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Во Франции врач заразился коронавирусом от прибывшего из Азии пациента

В стране зафиксировано 6 случаев 2019-nCoV.

Во Франции врач заразился коронавирусом от прибывшего из Азии пациента
Иллюстративное фото
Фото: vnanet.vn

Шестой случай заражения новым коронавирусом подтвердили во Франции.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на французские СМИ.

Директор главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон 30 января объявил, что заболевание диагностировано у врача частной компании. Он госпитализирован в Париже.

По словам Саломона, этот мужчина "контактировал с человеком, у которого затем подтвердился случай заражения в Азии".

Ранее во Франции было подтверждено пять случаев заражения коронавирусом.

По последним данным на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано более 7 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 170 человек.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в настоящее время за пределами Китая зарегистрированы 98 случаев заражения китайским коронавирусом в 18 странах, включая восемь случаев передачи вируса от человека человеку (в Германии, Японии, Вьетнаме и США).

30 января ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

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