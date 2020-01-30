Спикер МИД РФ назвала Зеленского "человеком, заявляющий о себе как о неонацисте"

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского "человеком, заявляющим о себе как о неонацисте".

Об этом она заявила на брифинге.

Таким образом пресс-секретарь российского МИДа прокомментировала его заявление о равной вине Германии и СССР в развязывании Второй мировой войны.

"Это говорит человек заведомо стоящий и объявляющий о себе как о неонацисте... В последние годы... усиление неонацизма в Украине стало очевидной проблемой для всего международного сообщества... Подобные заявления переходят все границы в принципе. Они являются откровенным предательством истории своего же народа... Придумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально", - сказала Захарова.

Напомним, 27 января во время брифинга в Польше Зеленский сказал, что преступный сговор Третьего Рейха и Советского Союза в 1939 году привел к началу Второй мировой войны и позволил запустить маховик Холокоста. Эти слова вызвали значительный резонанс в России.

В Кремле заявление Зеленского назвали обидным "с точки зрения памяти дедов".