Канада отозвала часть дипломатов из Китая из-за коронавируса

Кроме того, Канада временно закрыла все визовые центры на материковом Китае.

Канада сократила количество сотрудников в своих дипломатических миссиях в Китае из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщает посольство Канады в Китае в Тwitter.

"С 29 января канадские дипломатические миссии в Китае работают с уменьшенным количеством сотрудников из-за коронавируса", - отметили в посольстве.

Кроме того, Канада временно закрыла все визовые центры на материковом Китае и перевела свои представительства в режим предоставления только базовых услуг, вроде перевыпуска паспортов и неотложной помощи.

Отметим, что кроме посольства в Пекине, Канада также имеет консульства в Шанхае, Чунцине, Гуанчжоу и Гонконге.

Напомним, по состоянию на 29 января, количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае составило 6078 человек. От вызываемой им болезни умерли 132 человека, 115 человек выздоровели. Кроме Китая, заболевания зафиксированы в 15 странах мира.