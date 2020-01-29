Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Правительство назначило новую главу Госкино
Правительство назначило новую главу Госкино
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
ГлавнаяМир

Канада отозвала часть дипломатов из Китая из-за коронавируса

Кроме того, Канада временно закрыла все визовые центры на материковом Китае.

Канада отозвала часть дипломатов из Китая из-за коронавируса
Фото: Travelcalendar

Канада сократила количество сотрудников в своих дипломатических миссиях в Китае из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщает посольство Канады в Китае в Тwitter.

"С 29 января канадские дипломатические миссии в Китае работают с уменьшенным количеством сотрудников из-за коронавируса", - отметили в посольстве.

Кроме того, Канада временно закрыла все визовые центры на материковом Китае и перевела свои представительства в режим предоставления только базовых услуг, вроде перевыпуска паспортов и неотложной помощи.

Отметим, что кроме посольства в Пекине, Канада также имеет консульства в Шанхае, Чунцине, Гуанчжоу и Гонконге.

Напомним, по состоянию на 29 января, количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае составило 6078 человек. От вызываемой им болезни умерли 132 человека, 115 человек выздоровели. Кроме Китая, заболевания зафиксированы в 15 странах мира.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также