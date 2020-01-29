ПАСЕ, которой больше нет

Сейчас многие политические обозреватели, следящие за ходом событий в Парламентской ассамблее Совета Европы , негодуют, указывая на абсолютную поддержку большинством иностранных парламентских делегаций российской повестки. Однако за всеми техническими моментами никто не говорит о сути – о желании европейских бюрократов финансово зависеть от России.

Фото: facebook/Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Ненужная наивность

Было бы странно, если бы за полгода от момента триумфа – когда российская делегация вернулась в зал заседаний ПАСЕ – Москва не подготовилась к полному реваншу. Нужно ли искать, кто виноват? Думаю, это – артель «Напрасный труд»: ситуации не исправить. Тем более что о возвращении стало известно ещё во времена бывшей властной команды, прошлой украинской делегации.

Впрочем, следует упомянуть, что Украина пропустила единственно возможный шанс заблокировать такое стремительное российское продвижение. Она не организовала осенью минувшего года совместный демарш с теми странами, которые её в этом поддерживали. А их было немало. Самое постыдное, что инициатором такой политики – как в частных беседах говорят некоторые депутаты иностранных парламентов – был бывший глава комитета ВРУ по международным делам. По информации серьезных источников, именно он сорвал переговоры об этом в Риге.

Однако и это всё не имеет сейчас особого значения: уроки из той истории всё равно никто не вынес и не вынесет. Мы просто потеряли выгодный момент, когда риторика таких стран, как, например, Грузия, была более резкой в отношении России. Теперь мы возмущаемся и пеняем на президента этой страны, вновь умалчивая о собственных огрехах. При этом сами не поддерживаем грузин в их борьбе с ползучей оккупацией новых территорий Россией.

Да, многое изменилось с лета-осени прошлого года, и всё меньше делегатов в ПАСЕ говорят об оккупации Донбасса и аннексии Крыма. А многие, как показывают недавние голосования, даже не считают это чем-то значимым.

Фото: КП Глава делегации Россия в ПАСЕ Петр Толстой ( второй слева) прибывает на сессию

Теперь же звучит возмущение, что санкционный механизм нивелирован, что Россия в будущем будет значительно лучше защищена от штрафных мер в Совете Европы, что заместитель главы Госдумы РФ Пётр Толстой занял пост вице-спикера ПАСЕ. Говорят о резолюции, которая была подготовлена пророссийским политиком и о полном её возвращении без лишних ограничений.

В общем-то, реакция по меньшей мере странная, так как только идиот мог не понять, что Россию вернут без дополнительных издержек и проволочек. И её вернули. С помпой и всеми необходимыми чествованиями.

В чём следует винить украинских депутатов? Исключительно в наивности и в халатности. Просто отмечу, что во время обсуждения стратегии действий украинской делегации в ПАСЕ с экспертами присутствовало всего два народных депутата – представителя нашей страны в этой организации (один из которых - глава делегации). Всем остальным, видимо, было наплевать и на Украину, и на ПАСЕ.

Пустые головы против полных карманов

Спешу напомнить, что европейские бюрократы – как и лидеры отдельных государств – обманули Украину. Ведь как нам преподносили возвращение России в Совет Европы? Как необходимость обеспечить верховенство международного права в РФ. Такая формулировка, кстати, звучала в требовании литовского депутата, который попытался обжаловать право российской делегации на возвращение в состав ПАСЕ. Он чётко обозначил: Россия не выполняет решения ЕСПЧ.

На самом деле всё это звучит уж очень анекдотично. Ведь Москва вообще не будет их вскоре выполнять. В полном объеме. Точнее не так: она будет их выполнять тогда, когда ей заблагорассудится.

Надеюсь, никто не забыл о конституционной реформе, которую проталкивает Путин в России. Было же чётко озвучено: внутренне право РФ будет стоять над международным.

Фото: EPA/UPG

И правильную концепцию предложил литовский представитель. Проблема в том, что её никто с украинской стороны не дополнил. А был предоставлен шанс – отметить, что новая «реформа» в РФ грозит правам человека. Эта резолюция, возможно, имела бы больше шансов на успех. Ровно как и предложение пересмотреть не отдельные обязательства, которые Россия извечно не выполняет, а полностью – весь список, взятых РФ обязательств перед Советом Европы в начале 1990-х. Потому что последние на треть устарели. Потому что там прописаны договора, которых более нет в природе.

Но снова мимо.

Хотя винить по праву необходимо не украинскую делегацию и страны-члены негласного альянса в поддержку Украины в СЕ. Винить нужно европейских бюрократов, которые продали нас с потрохами. Цена – $33 млн. Столько стоит украинский суверенитет согласно расчётов чиновников из Совета Европы.

И теперь мы подходим к сути происходящего, к точному её описанию. Украину просто продали, положив деньги в карманы бюрократов. Выиграла ли Россия? Да. Потому что, невзирая на ненужность всей этой витиеватой чепухи, она вновь показала всем, кто против: всё европейское чиновничество продаётся. Что ПАСЕ больше нет.