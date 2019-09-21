Украинская делегация не будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ, - нардеп Яременко

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что украинская делегация не будет участвовать в ближайшей сессии ПАСЕ. Об этом он написал на своей странице в Facebook
"Самым сложным сегодня является вопрос ПАСЕ. Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от командирования своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал Яременко.
По его словам, комитет намерен сосредоточится на подготовке украинской делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами Совета Европы "с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ".
"Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента", - сообщил Яременко.
Напомним, 17 сентября в Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Ее возглавила депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.
На начало октября запланирована осенняя сессия ПАСЕ, на ней должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар на оккупированном Россией полуострове.
В конце июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает РФ право голоса на заседаниях. С 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий из-за оккупации украинского Крыма.
Представители 7 государств-членов Совета Европы в ПАСЕ объявили о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.