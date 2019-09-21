Украинская делегация не будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ, - нардеп Яременко

На предыдущей сессии ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает РФ право голоса на заседаниях.

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что украинская делегация не будет участвовать в ближайшей сессии ПАСЕ. Об этом он написал на своей странице в Facebook

"Самым сложным сегодня является вопрос ПАСЕ. Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от командирования своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал Яременко.

По его словам, комитет намерен сосредоточится на подготовке украинской делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами Совета Европы "с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ".

"Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента", - сообщил Яременко.

Напомним, 17 сентября в Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Ее возглавила депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.

На начало октября запланирована осенняя сессия ПАСЕ, на ней должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар на оккупированном Россией полуострове.

В конце июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает РФ право голоса на заседаниях. С 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий из-за оккупации украинского Крыма.

Представители 7 государств-членов Совета Европы в ПАСЕ объявили о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.