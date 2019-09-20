Коломойский о переговорах с властями о Приватбанке: "Я об этом читаю только в прессе"

"Компромисс нужен, потому как мы не отстанем от нового собственника Приватбанка".

Бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский отрицает переговоры с властями страны на тему возврата банка бывшим собственникам.

Об этом он сообщил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Я об этом читаю только в прессе, никаких реальных переговоров, ни консультаций, ни переговоров не ведется", - сказал бизнесмен.

При этом он добавил, что компромисс по банку нужен, поскольку национализацию он считает незаконной.

"Компромисс нужен, потому как мы не отстанем от нового собственника Приватбанка… Я хотел бы уточнить - нас интересует Приватбанк, но если процесс урегулирования такая сложность, и это может вызвать турбулентность на финансовом рынке, то мы можем отказаться от этого. Все продается и все покупается", - подытожил Коломойский.

Напомним, 18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабинет министров решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.

Экс-владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали национализацию в суде. Иск направлен против украинского правительства и рассматривается Окружным судом с июня 2017 года в закрытом режиме. Всего украинских судах находится более 150 исков по Приватбанку от обеих сторон.

Ранее Коломойский говорил, что "Приватбанк" его больше не интересует, но он хочет получить денежную компенсацию от государства в размере 2 млрд долларов. В сентябре 2019 года он заявил, что он вправе требовать долю в акционерном капитале учреждения.