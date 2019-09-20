«За бортом» Рады
«За бортом» Рады
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
В Раде не хватило голосов за отмену "правок Лозового"
В Раде не хватило голосов за отмену "правок Лозового"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
"Слуг народа" отчитали за проваленный законпроект о разрешении обысков нардепов
"Слуг народа" отчитали за проваленный законпроект о разрешении обысков нардепов
​Телефонный разговор Трампа, касающийся Украины, встревожил разведку США
​Телефонный разговор Трампа, касающийся Украины, встревожил разведку США
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Финал Нетаньяху или пророссийская коалиция?
Финал Нетаньяху или пророссийская коалиция?
ГлавнаяПолитика

Зеленский обсудил с представителями МВФ дальнейшее сотрудничество

Стороны затронули вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуации с Приватбанком.

Зеленский обсудил с представителями МВФ дальнейшее сотрудничество
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел встречу с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом.

Фото: president.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба главы украинского государства.

"Во время встречи обсуждалась программа поддержки Фондом амбициозной повестки дня реформ в Украине, которая реализуется президентом Украины и украинским правительством и направлена на поддержку макроэкономической стабильности и роста экономики", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что менее чем за месяц работы новоизбранная Верховная Рада приняла ряд законов, направленных на реформирование финансового сектора, детенизации экономики и борьбу с коррупцией.

"Я уверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе", - заявил глава государства.

Кроме того, говорится в сообщении, стороны затронули вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуации с Приватбанком.

"Президент отметил, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом является важным элементом усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров", - информирует пресс-служба президента.

Во встрече также приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

Ранее сообщалось, что миссия Международного валютного фонда, прибывшая в Украину, сосредоточится на обсуждении финансовой политики Украины, намерений нового правительства, а также создания эффективной антикоррупционной системы. Миссия МВФ пробудет в Украине до 24 сентября.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также