Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для "евроблях"

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке применения штрафных санкций за нарушения порядка ввоза в Украину авто с европейской регистрацией. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Документ продлевает на 90 дней срок внедрение крупных штрафов за нарушение таможенных правил ввоза и транзита автотранспорта на территории Украины. Растаможить авто владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.

Напомним, 12 сентября Верховная Рада приняла президентский законопроект об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза в Украину авто с европейской регистрацией.

Это уже четвертая отсрочка внедрения штрафов. Закон о запрете использования нерастаможенного транспорта Рада приняла в ноябре 2018 года, но с отрочкой штрафных санкций: в течение трех месяцев автовладельцы могли растаможить автомобили на льготных условиях. В феврале 2019 года штрафы отложили на три месяца, а в мае этого года - еще на три месяца. После истечение нового 90-дневного срока штрафы для владельцев нерастаможенных авто составят 170 тыс. гривен, а сами транспортные средства будут конфисковывать.