В субботу в Киеве до +15, местами небольшой дождь

Ночью в столице похолодает до +3.

В субботу, 21 сентября, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса, днем +12…+17 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -3…+2 градуса, днем +2…+7 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса, днем +11…+16 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса, днем +11…+16 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +10…+15 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +13…+18 градусов, в Одесской области до +20 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.

20 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +17...+19 градусов; в Днепре возле Киева +17 градусов.