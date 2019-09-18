В Киеве наступила метеорологическая осень

В среду, 18 сентября, среднесуточная температура воздуха опустится ниже +15 градусов, что означает приход в столицу метеорологической осени.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что последним летним днем было 17 сентября, когда среднесуточная температура превышала 15 градусов тепла.

"Метеорологическое лето в Киеве, которое началось 13 мая, завершилось 17-го сентября и в целом продлилось 127 дней, то есть более четырех месяцев. Самое длинное лето было в 2012 году - оно длилась 166 дней. Всего за лето было 23 дня с температурой выше +30 градусов", - говорится в сообщении.

По данным метеорологов, после резкого похолодания, на следующей неделе Украину ожидает потепление, которое называют "бабьим летом".

Напомним, нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на день раньше среднестатистических показателей. Раньше всего за 139 лет наблюдений оно начиналось в 1996 году - 22 апреля, а позже всего - в 1990 и 2001 годах - 7 июня.