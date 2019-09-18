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Украинцев предупредили о сильном ветре

Объявлено штормовое предупреждение.

Украинцев предупредили о сильном ветре
Фото: persona.top

В среду, 18 сентября, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий - объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики отмечают, что в Киеве  и Киевской области сегодня днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Ночью в западных областях, а также днем в Украине - порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Напомним, в августе из-за осложнения погодных условий был обесточен 151 населенный пункт в пяти областях.

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