Украинцев предупредили о сильном ветре

В среду, 18 сентября, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий - объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики отмечают, что в Киеве и Киевской области сегодня днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Ночью в западных областях, а также днем в Украине - порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Напомним, в августе из-за осложнения погодных условий был обесточен 151 населенный пункт в пяти областях.