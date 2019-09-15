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Шесть человек погибли из-за сильных дождей в Испании

Непогода вызвала переполнение рек, сильные наводнения и разрушение дорог. 

Испанию накрыли проливные дожди
Фото: EPA/UPG
Испанию накрыли проливные дожди

В Испании зафиксирован шестой смертельный случай после того, как на страну обрушились проливные дожди. Об этом сообщает газета El Pais.

"Первый две жертвы были зафиксированы на юго-востоке Испании в городе Альбасете, где автомобиль с двумя пассажирами попал под наводнение", - говорится в сообщении.

Также смертельные случаи зафиксированы в Альмерии, Гранаде и в провинции Ла-Хамула.

Метеорологи отмечают, что за последние дни количество осадков достигло более 400 литров на квадратный метр, что вызвало переполнение рек, сильные наводнения и разрушение дорог. 

Почти 3,5 тыс. людей на юго-востоке Испании были эвакуированы.

Правительство уже направило более тысячи солдат и 325 транспортных средств для помощи пострадавшим регионам.

Напомним, испанская танцовщица погибла на сцене на глазах у тысячи зрителей. Рядом с ней взорвалось пиротехническое устройство.

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