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​Стали известны подробности гибели военного в Черниговской области

После наезда БРЭМ военнослужащий был прижат к едущему впереди танку.

​Стали известны подробности гибели военного в Черниговской области
Фото: dbr.gov.ua

Военнослужащий в Черниговской области погиб в результате наезда на него бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ).

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Сообщается, что после наезда БРЭМ военнослужащий был прижат к едущему впереди танку.

"По предварительной информации, при движении колонны военной техники водитель БРЭМ нарушил правила вождения специальной машины и совершил наезд на военнослужащего, прижав его к танку Т-64БВ, который двигался впереди. От полученных травм военнослужащий умер во время транспортировки в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В отношении водителя БРЭМ открыто уголовное дело по ч.1 ст.415 (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель потерпевшего).

Напомним, в субботу, 7 сентября, в районе села Гончаровское во время перемещения военной техники погиб военнослужащий оперативного командования "Север".

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