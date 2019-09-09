Власти Харькова передумали мешать проведению Марша равенства

Харьковский городской совет не будет подавать иск в суд с требованием ограничить проведение марша равенства KharkivPride.

Эту информацию по телефону подтвердил мэр Харькова Геннадий Кернес, передает "МедиаПорт".

"Почему? Потому что мы видим, что это такое мероприятие, которому нужно обеспечить безопасность. Мы не можем им запретить", - сказал он.

На вопрос, будет ли в таком случае горсовет способствовать проведению марша равенства, Кернес ответил: "Да".

Как сообщила соорганизатор KharkivPride Анна Шарыгина, сегодня во второй половине дня и других организаторов мероприятия пригласили к первому заместителю мэра Игорю Терехову.

"Нас позвали в кабинет первого заместителя городского головы, и он сообщил, что не будут против нас подавать иск, а городская власть будет способствовать обеспечению правопорядка во время мероприятия", - сказала Шарыгина.

Свое решение, по ее словам, не объясняли.

"Сказали, будем сотрудничать, будем на связи", - добавила Шарыгина.

Напомним, организаторы "ХарьковПрайда" объявили о проведении 9-15 сентября "Pride Week", в ходе которого организуют несколько дискуссионных и образовательных мероприятий, а сам гей-парад пройдет 15 сентября. 2 сентября Кернес обратился в суд с просьбой ограничить мероприятие.

4 сентября организаторы Марша равенства заявили, что готовы отстаивать его проведение в суде. Они считают петицию о запрете KharkivPride антиконституционной.