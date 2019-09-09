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В Херсонской области при передислокации воинской части взорвался прицеп с топливом

Военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали.

В Херсонской области при передислокации воинской части взорвался прицеп с топливом
Фото: dbr.gov

На автодороге в Херсонской области в колонне военной техники взорвался прицеп с горюче-смазочными материалами.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Инцидент произошел 8 сентября в 2:28 на автодороге М-14 возле села Зирка Горностаевского района, передает УНН со ссылкой Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОГА.

По предварительной информации, воинская часть переезжала на новое местослужбы, и в одном из грузовых прицепов колонны военной техники произошло возгорание, а впоследствии - несколько взрывов. Во взорвавшемся прицепе перевозились горюче-смазочные материалы и конструктивные элементы защитной динамической брони, которые в результате взрыва были полностью уничтожены.

Военнослужащие и гражданские лица в результате взрыва не пострадали.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса (неосторожное уничтожение военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах).

Напомним, ранее, 7 сентября, в Черниговской области при перемещении военной техники погиб военнослужащий.

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