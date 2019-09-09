СБУ установила личность россиянина, причастного к покушению на экс-нардепа Мосийчука

Служба безопасности Украины установила личность гражданина России, подозреваемого в причастности к покушению на бывшего депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука. Об этом стало известно из материалов суда.

Отмечается, что СБУ продолжает расследовать теракт, произошедший 25 октября 2017 года около выхода из телеканала Espreso.TV в Киеве, и в результате которого погибли 2 человека, а депутат Мосийчук и политолог Виталий Бала были ранены.

Согласно материалам уголовного производства, установлен гражданин Российской Федерации, который может быть причастен к подготовке совершения этого террористического акта. По данным СБУ, указанное лицо собирало информацию в отношении депутата Мосийчука, а именно, адреса его проживания и пребывания, маршруты передвижения транспортных средств, которые он использует, а также данные о его родных и близких.

По полученной правоохранителями информации, россиянин впервые прибыл на территорию Украины 25 июля 2016 года пассажирским поездом из Санкт-Петербурга, и с этого периода по 16 марта 2017 года систематически посещал территорию Украины.

В связи с угрозой национальным интересам в сфере обеспечения государственной безопасности 23 апреля текущего года Служба безопасности Украины вынесла постановление о запрете въезда в Украину указанному гражданину РФ сроком на 3 года.

Тем не менее, 29 июня россиянин прибыл в Украину на самолете из Минска, а 15 июля - вылетел в Стамбул из Борисполя (Киевская область). 20 июля подозреваемый снова прибыл в Украину из Турции. Пересечение государственной границы Украины россиянин совершал, используя поддельный паспорт.

Согласно данным СБУ, находясь на территории Украины, подозреваемый россиянин собирал информацию и устанавливал места пребывания/проживания выходцев с Северного Кавказа, которые принимали или принимают участие в АТО/ООС в составе добровольческих формирований, а именно батальонах имени "Шейха Мансура", и занимались волонтерской деятельностью.

Кроме этого, по информации, полученной по линии международного сотрудничества, россиянин, используя поддельный украинский паспорт, систематически посещал территорию Турции, где искал возможность совершения террористических актов в отношении лиц кавказского происхождения, находящихся на территории указанной страны.