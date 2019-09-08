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В "Слуге народа" назвали минские соглашения "позорными", но заявили, что "от них невозможно отказаться"

"Мы пойдем путем трансформации".

В "Слуге народа" назвали минские соглашения "позорными", но заявили, что "от них невозможно отказаться"
Богдан Яременко
Фото: Українське об'єднання патріотів

Глава комитета по внешней политике Богдан Яременко заявил, что Минские договоренности нужно трансформировать и изменить способы их выполнения.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Они никуда не исчезнут, от них невозможно отказаться. Хотя все заявляют, что их нужно выполнять, особенно на этом настаивает Российская Федерация, но даже в своих настаиваниях выполнять Минские договоренности, но отвести в трех местах и обеспечить отвод, согласовать "формулу Штайнмайера" - это уже пересмотр договоренностей, в них этого нет. Я думаю, что мы пойдем путем трансформации - на каких этапах в корне изменить трактовку и понимание способа выполнения минских договоренностей", - отметил Яременко.

В то же время, он назвал эти соглашения "позорными" и подчеркнул, что "мира они не принесли".

"Но, почти наверняка, мне кажется, Украина в среднесрочной перспективе не будет иметь возможность отбросить Минские договоренности, хотя с моей точки зрения это договоренности, которые являются частичной капитуляцией нашего государства. Это позорные договоренности, они не принесли нам мир. Но отказаться от них мы не можем", - пояснил депутат.

Ранее сегодня в ходе телефонного разговора президентов Франции и России Владимир Путин акцентировал на безальтернативности минских соглашений.

США призвали Россию выполнить все взятые в рамках Минских соглашений обязательства и заявили, что "хотели бы видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной".

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