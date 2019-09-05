Порошенко: пять лет назад Россия подписала в Минске протокол о выводе войск из Украины

Склонив Россию к подписанию минского протокола 5 сентября 2014 года, Украина смогла сплотить международную поддержку и получить союзников и партнеров, которые все эти годы оказывали давление на РФ путем введения санкций. Об этом к пятилетию подписания документа в фейсбуке написал лидер партии "Европейская солидарность", экс-президент Петр Порошенко.

"Все эти пять лет Россия пытается всячески замолчать, забыть, не замечать этой первой важной договоренности. Ведь в минском протоколе за подписью Российской Федерации были зафиксированы ключевые элементы мирного плана президента Порошенко: немедленное прекращение огня, обеспечение постоянного мониторинга за границей со стороны ОБСЕ и вывода российских войск и оружия с территории Украины. Как и немедленное освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц", - отметил Порошенко.

При этом он отметил работу украинской делегации в Уэльсе на саммите НАТО в 2014 году, которая "заставила Россию поставить свою подпись 5 сентября в Минске".

"Именно тогда на саммите НАТО состоялись критически важные встречи мировыми лидерами, в частности в уникальном формате Большая 5+ Украина. Именно тогда Украина наконец сплотила международную поддержку, получив готовность союзников и партнеров, как через применение санкций, так и военной помощи, давить на Россию - не только политически, но и конкретными мотивационными мерами. Мы впервые на практике проверили эффективность формулы - решительность Украины, умноженная на поддержку союзников дает сдерживания России из-за увеличения для нее цены агрессии", - написал лидер "ЕС".

"Сегодня Россия пытается забыть об этом протоколе и соответственно игнорировать выполнение своих обязательств, чтобы навязать свой порядок урегулирования, заставив Украину принять капитуляцию, и разбить международную солидарность. Развитие украинского войска, интеграция в ЕС и НАТО путем реформ и укрепление международной коалиции в поддержку Украины - это залог победы и процветания Украины. Это то, от чего новому руководству в коем случае не надо отступать, какие бы обещания, гарантии или заверения не шли из Москвы", - резюмировал Порошенко.