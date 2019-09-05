Фракция "Слуги народа" сегодня проведет закрытое заседание, - источник

Формат заседания - "без телефонов и записей".

Парламентская фракция партии "Слуга народа" сегодня проведет закрытое заседание. Об этом сообщает корреспондент LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Заседание пройдет во второй половине дня в КВЦ "Парковый". Согласно сообщению, на встречу придет президент Владимир Зеленский, руководство Офиса президента, а также руководство Верховной Рады.

Встреча продлится с 18.00 до 20.00, формат - "без телефонов и записей". Известно, что в ходе встречи будет "сессия вопросов и ответов".

Напомним, во фракции "Слуги народа" ранее назначили нескольких депутатов, которым можно общаться со СМИ.