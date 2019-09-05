В Украине начал работу Антикоррупционный суд

Коррупционные уголовные производства, как новые, так и те, что уже слушаются в других судах, должны быть переданы в ВАКС.

Высший антикоррупционный суд начал работу.

Дата начала функционирования учреждения была определена на собрании судей Антикоррупционного суда 7 мая текущего года.

Со дня начала работы суда коррупционные уголовные производства, как новые, так и те, что уже слушаются в других судах, должны быть переданы в Антикоррупционный суд.

Суд, кроме того, будет рассматривать ходатайства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Помещения Антикоррсуда располагаются в Киеве по адресу: проспект Победы, 41 и Крещатик, 42А (бывшее здание Печерского райсуда Киева).

Состав суда - 38 судей. Из них 11 работают в Апелляционной палате суда. Руководителем ВАКС избрана бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич. Ее замом стал - адвокат Евгений Крук.

Согласно закону, Антикоррупционному суду подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям, в случае если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на данный момент - 968 тыс. гривен).

Судьям, а при необходимости и членам их семей предоставляется круглосуточная охрана, а жилье оснащается охранной сигнализацией и тревожными кнопками сигнализации.

Высший антикоррупционный суд был создан в июне 2018 года.

Открытый конкурс на должности судей Антикорупционного суда был завершен 6 марта текущего года.