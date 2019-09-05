Зеленский ветировал закон, который три года не передавали на подписание Порошенко
Зеленский ветировал закон, который три года не передавали на подписание Порошенко
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Новая глава Минздрава рассказала, чем займется в первую очередь
Новая глава Минздрава рассказала, чем займется в первую очередь
Немецкие СМИ назвали сумму, которую "Шахтер" заплатил "Шальке" за Коноплянку
Немецкие СМИ назвали сумму, которую "Шахтер" заплатил "Шальке" за Коноплянку
Кабмин согласовал увольнение Кличко (обновлено)
Кабмин согласовал увольнение Кличко (обновлено)
Одесский облсовет досрочно уволил Александра Ройтбурда с поста директора ОХМ
Одесский облсовет досрочно уволил Александра Ройтбурда с поста директора ОХМ
Найема пригласили на должность в "Укроборонпроме"
Найема пригласили на должность в "Укроборонпроме"
"Слуга народа" зарегистрировала два "телевизионных" законопроекта
"Слуга народа" зарегистрировала два "телевизионных" законопроекта
С нарушениями, но «для народа». Как депутатов неприкосновенности лишали
С нарушениями, но «для народа». Как депутатов неприкосновенности лишали
ГлавнаяПолитика

В Украине начал работу Антикоррупционный суд

Коррупционные уголовные производства, как новые, так и те, что уже слушаются в других судах, должны быть переданы в ВАКС.

В Украине начал работу Антикоррупционный суд
Фото: Факты

Высший антикоррупционный суд начал работу.

Дата начала функционирования учреждения была определена на собрании судей Антикоррупционного суда 7 мая текущего года.

Со дня начала работы суда коррупционные уголовные производства, как новые, так и те, что уже слушаются в других судах, должны быть переданы в Антикоррупционный суд.

Суд, кроме того, будет рассматривать ходатайства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Помещения Антикоррсуда располагаются в Киеве по адресу: проспект Победы, 41 и Крещатик, 42А (бывшее здание Печерского райсуда Киева).

Состав суда - 38 судей. Из них 11 работают в Апелляционной палате суда. Руководителем ВАКС избрана бывшая судья Печенежского райсуда Харьковской области Елена Танасевич. Ее замом стал - адвокат Евгений Крук.

Согласно закону, Антикоррупционному суду подсудны уголовные производства по коррупционным преступлениям, в случае если размер предмета преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на данный момент - 968 тыс. гривен).

Судьям, а при необходимости и членам их семей предоставляется круглосуточная охрана, а жилье оснащается охранной сигнализацией и тревожными кнопками сигнализации.

Высший антикоррупционный суд был создан в июне 2018 года.

Открытый конкурс на должности судей Антикорупционного суда был завершен 6 марта текущего года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Українські новини"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также