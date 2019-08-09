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Директор НАБУ надеется, что Антикоррупционный суд заработает 5 сентября

НАБУ наработало много дел, которые ожидают решения суда.

Директор НАБУ надеется, что Антикоррупционный суд заработает 5 сентября
Фото: Анна Стешенко

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник выразил надежду, что Антикоррупционный суд начнет свою работу как и планировалось, с пятого сентября. Об этом он сказал на пресс-конференции в агентстве "Укринформ".

“Я очень надеюсь, что это действительно будет 5 сентября. За время, которое у нас было, наработали достаточно большой багаж дел, которые сейчас ожидают решения суда”, - отметил Сытник.

Директор НАБУ уточнил, что это касается, в частности, дела об административном суде Киева.

"Это дело показало, каким образом осуществляется правосудие в отдельных судах. И какова причина того, почему дела, которые мы расследуем быстро, останавливаются в судах. Я надеюсь, что то, что мы слышали в Админсуде Киева, мы не услышим в Антикоррупционном суде, который заработает 5 сентября", - добавил он.

Напомним,  8 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №10426 о начале работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

5 июля сообщалось, что Высший антикоррупционный суд получил помещение для роботы на проспекте Победы, 41 в Киеве.

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