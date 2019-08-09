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Зеленский: в сети увеличилось количество фейковых страниц Офиса президента

Президент уверяет, что с этим явлением борются.

Зеленский: в сети увеличилось количество фейковых страниц Офиса президента
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что в интернете увеличилось количество фейковых страниц Офиса президента, но уверяет, что с этим явлением борются.

Об этом он написал в Фейсбуке.

"В нашей пресс-службы все чаще спрашивают - какие страницы Офиса президента являются официальными, а какие - фейковый. Запутаться действительно несложно, ведь фейковых значительно больше. Мы с этим боремся", - написал Зеленский.

Как именно борются с ложными страницами ОП, он не уточнил, но напомнил, что официальных страниц Офиса президента в соцсетях три: в Facebook, Twitter (верифицированы) и Telegram.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что команде Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом.

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