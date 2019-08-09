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Детективы ГБР задержали двух прокуроров при получении $5 тыс. взятки

За эту сумму правоохранители обещали не привлекать предпринимателя к уголовной ответственности.

Детективы ГБР задержали двух прокуроров при получении $5 тыс. взятки
Фото: dbr.gov.ua

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Киеве задержали двух прокуроров за вымогательство и получение неправомерной выгоды от предпринимателя.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"По предварительной информации, прокуроры одной из местных прокуратур требовали от предпринимателя 5 тыс. долларов США. За неправомерную выгоду правоохранители обещали не привлекать предпринимателя к уголовной ответственности и содействовать в работе его АЗС", - говорится в сообщении.

Деньги передавал прокурорам посредник - гражданское лицо.

Правоохранители задержали подозреваемых и провели обыски по месту их работы.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении, а также избрании меры пресечения.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, ранее в Ровно задержали за взятку подполковника налоговой милиции.

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