Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Киеве задержали двух прокуроров за вымогательство и получение неправомерной выгоды от предпринимателя.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
"По предварительной информации, прокуроры одной из местных прокуратур требовали от предпринимателя 5 тыс. долларов США. За неправомерную выгоду правоохранители обещали не привлекать предпринимателя к уголовной ответственности и содействовать в работе его АЗС", - говорится в сообщении.
Деньги передавал прокурорам посредник - гражданское лицо.
Правоохранители задержали подозреваемых и провели обыски по месту их работы.
Решается вопрос о сообщении им о подозрении, а также избрании меры пресечения.
Напомним, ранее в Ровно задержали за взятку подполковника налоговой милиции.