В Ровно задержали за взятку подполковника налоговой милиции

Фото: rv.npu.gov.ua

Национальная полиция задержала в Ровно по подозрению в получении взятки подполковника Государственной фискальной службы.

Подозреваемый - старший следователь областного управления ГФС, говорится на сайте полиции. Его задержали при проведении превентивных мер по защите бизнеса и противодействию коррупции в правоохранительных органах.

"Чтобы избежать давления на свой бизнес, предприниматель должен был предоставить подполковнику 4 тысяч долларов США "вознаграждения". В случае отказа - создание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности и привлечение его к ответственности за якобы нарушение законодательства", - говорится в сообщении полиции.

Деньги нашли во время обыска.

Фото: rv.npu.gov.ua

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса.

По данным агентства "Украинские новости", задержан старший следователь по особо важным делам управления Государственной фискальной службы в Ривненской области Роман Чопко.