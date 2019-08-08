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В ДТП в Шацке погиб депутат Нововолынского горсовета

Депутат-бизнесмен вылетел в кювет BMW X5.

Утром 8 августа в автомобильной аварии в Шацке погиб депутат Нововолынского горсовета Виктор Ярема.

Об этом сообщило издание "Буг".

Фото: vl.npu.gov.ua

Пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области сообщила, что на улице 50 лет Победы автомобиль BMW Х5 под управление 48-летнего водителя вылетел в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии водитель погиб.

Фото: bug.org.ua

Ярема - крупный по местным меркам предприниматель. Он был помощником народного депутата Артема Витко, возглавлял городскую организацию Радикальную партию Олега Ляшко. Ему принадлежал телекоммуникационный провайдер "Нововолынское ТТИ", охранное предприятие "Бизон", фермерское хозяйство.

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