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Волынскому таможеннику предъявили подозрение в нападении на журналистку

Инцидент произошел в начале мая.

Волынскому таможеннику предъявили подозрение в нападении на журналистку
Фото: Аверс

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю начальника отдела таможенного оформления одного из постов Волынской таможни. Ему вменяют нанесение легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса) журналистке телеканала "Аверс".

Об этом говорится на сайте ГБР.

Инцидент произошел в мае 2019 года.

Съемочная группа "Аверса" приехала в один из ресторанов в селе Свитязь, где праздновал день рождения начальник таможенного поста "Ягодин".

Журналистов с камерой вытолкали на улицу, после чего один из участников нападения отобрал телефон у журналистки, повредив при этом ей руку. По данным журналистов, это был Александр Марчук, замначальника одного из отделов Волынской таможни.

Несколькими днями ранее польские пограничники задержали 500-кг партию янтаря с Волыни. Контрабанду пропустили якобы по негласному распоряжению начальника Волынской таможни Евгения Шелигацкого. Поэтому журналисты ТРК "Аверс" в рамках редакционного задания пытались пообщаться с таможенниками и расспросить об инциденте.

В пресс-службе Национальной полиции в Волынской области сообщили, что вечером 8 мая поступило сообщение о нанесении неизвестными лицами телесных повреждений журналистам, повреждении имущества и похищении документов. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 1 ст. 186 (открытое похищение чужого имущества - грабеж) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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