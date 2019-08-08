В Харьковской области поезд насмерть сбил женщину

Когда ехал поезд, женщина неожиданно выбежала из кустов и легла на рельсы.

Сегодня ночью, 8 августа в селе Звидки Змиевского района Харьковской области поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Харьковской области.

Предварительно правоохранители установили, что женщине было около 60 лет, она неожиданно выбежала из кустов и легла на рельсы, когда проезжал электропоезд сообщением "Харьков - Балаклея".

Машинист применял экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось - женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

После инцидента движение поездов не прекращалось.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Змиевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства выясняются, также принимаются меры по установлению личности погибшей.

Напомним, в понедельник, 29 июля, в Киеве на железнодорожной станции "Сырец" поезд сбил человека. Мужчина шел по рельсам и попал под колеса. От полученных травм он скончался на месте.