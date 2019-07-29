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На станции "Сырец" в Киеве поезд сбил человека насмерть

Мужчина шел по рельсам и попал под колеса.

На станции "Сырец" в Киеве поезд сбил человека насмерть
Фото: kiev.informator.ua

В понедельник, 29 июля, в Киеве на железнодорожной станции "Сырец" поезд сбил человека. Мужчина шел по рельсам и попал под колеса. От полученных травм он скончался на месте.

Происшествие случилось около 10:00, сообщает Информатор.

По предварительной информации, когда поезд проезжал станцию "Сырец", мужчина, личность которого пока не установлена, решил перебежать пути. Поезд не успел затормозить и сбил пешехода. Машинист и его помощник выбежали к телу, пытаясь оказать первую помощь. Но от полученных травм мужчина скончался на месте.

Из-за происшествия движение поездов незначительно сместилось.

Тело погибшего убрали с рельс к забору. На вид ему около 40 лет. На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и "скорая". Детали инцидента устанавливаются.

Полиция пока не предоставила информации об инциденте

Ранее в июле поезд Интерсити "Киев-Львов" столкнулся с автомобилем. Водитель автомобиля забрала скорая помощь.

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