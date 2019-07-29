Dragon Capital купил бывший офис банка "Киевская Русь" в историческом центре столице

ООО "ДК БЦ1", входящее в группу компаний Dragon Capital, стало победителем голландского аукциона по продаже бывшего офиса ликвидируемого банка "Киевская Русь" по ул. Хорива, 11а на столичном Подоле площадью 1,4 тыс. кв. м с предложением 60,5 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Группа компаний Dragon Capital объявляет, что 25 и 26 июля 2019 года компании нашей группы стали победителями аукционов по продаже нежилых помещений по ул. Хоревая в Киеве и на пл. Рынок во Львове за 60,5 млн грн и 116 млн грн соответственно. Торги проходили в системе электронных торгов ProZorro. Сделки будут закрыты в ближайшее время", – сообщается в пресс-релизе Dragon Capital.

Согласно данным об аукционе в системе ProZorro, участником аукциона, помимо ООО "ДК БЦ1", выступало ООО "Страховая компания "ТАС" с предложением 60 млн грн. Стартовая цена объекта составляла 58,4 млн грн.

По информации в объявлении, в лот вошли нежилые помещения площадью 1,4 тыс. кв. м, основные средства (кондиционеры, мебель, быттехника) в количестве 1126 ед.

По словам гендиректора Dragon Capital Томаша Фиалы, которого цитирует пресс-служба, за последний год компания приобрела в системах ProZorro и СЕТАМ объекты на общую сумму более 500 млн грн. "Намерены участвовать в будущих аукционах, если увидим объекты, которые соответствуют нашей инвестиционной стратегии", – отметил он.

Как сообщалось, 26 июля 2019 года ООО "Драгон капитал консалтинг", входящее в группу компаний Dragon Capital, купило помещение львовского ресторана "Під левом" за рекордные для города 116 млн гривен. Стартовая цена лота составляла 95,2 млн гривен.

Dragon Capital - одна из крупнейших в Украине групп компаний, которые работают в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Компания основана в 2000 году в Киеве, а в последние годы активно скупает активы. В том числе: украинскую онлайн-платформу морских перевозок ShipNEXT, бизнес-центры "Прайм" и "Евразия" в Киеве, ТРК "Радио-Эра", ТЦ "Пирамида" в Киеве, долю в "Украинской бирже".

В 2018 году Dragon Capital купил бизнес-центр "Торонто" на улице Большой Васильковской в Киеве, офисные здания Horizon Park Business Center в Киеве, бизнес центр Eco Tower в Запорожье, ТРЦ Victoria Gardens во Львове, торговый центр Sky Park в Виннице, в 2019 году - логистический комплекс "Арктика" под Киевом.