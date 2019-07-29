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На Луганской ТЭС закончился уголь, станция перешла на газ

К ТЭС нет ж/д подъездов с контролируемой территории.

На Луганской ТЭС закончился уголь, станция перешла на газ
Фото: Макс Левин

Луганская тепловая электростанция  с 29 июля перешла на сжигание газа в связи с отсутствием угля.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной администрации.

"Сегодня в 9:00 Луганскую ТЭС перевели с потребления угля на газ. Все прошло в штатном режиме, перебоев не было. Потребители разницы не почувствовали. Все находится под контролем, причин для беспокойства нет", - сказал глава области Виталий Комарницкий.

Переход на газ связан с российскими санкциями, ограничивающими поставки угля в Украину.

Напомним, что осенью 2018 года Луганская ТЭС около недели работала на газу из-за прекращения поставок угля из России.

Станция, которая входит в ДТЭК Рината Ахметова, может получать уголь только с территории России, так как железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинской властью территории нет.

С апреля 2017 года поставки угля осуществляются с актива ДТЭК в России – шахтоуправление "Обуховская".

Луганская ТЭС обеспечивает более 90% от потребности области в электроэнергии.

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