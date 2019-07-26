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В ЕС выступают за полное внедрение закона о рынке электроэнергии, - Мингарелли

Посол Евросоюза призвал Украину продолжать начатые реформы.

В ЕС выступают за полное внедрение закона о рынке электроэнергии, - Мингарелли
Фото: Макс Требухов

В Евросоюзе видят одной из ключевых задач новых властей Украины продолжение реформы энергорынка.

Об этом заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в интервью "Европейской правде", опубликованном в пятницу, 26 июля.

"Конечно же, мы выступаем за полное внедрение закона о рынке электроэнергии. И также, когда-то вам надо будет создать независимого и компетентного регулятора рынка атомной энергии", - сказал он.

Кроме того, в Евросоюзе также акцентируют на важности обеспечения верховенства права, проведения земельной реформы и продолжения децентрализации.

"Есть целый перечень приоритетов. Мы всегда говорим, что очень важно приложить больше усилий для обеспечения верховенства права. Мы также говорим, что надо предпринять необходимые шаги для возобновления приватизации крупных государственных предприятий. Мы также верим, что Украина может сделать больше для качественного управления государственными компаниями", - сказал он.

Напомним, 1 июля введен новый оптовый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электрической энергии". 17 апреля Кабинет Министров создал госпредприятие "Оператор рынка", которое отвечает в новом рынке электроэнергии  за рынок "на сутки вперед" и внутреннесуточный рынок.

Как сообщали СМИ, Агентство США по международному развитию USAID отметило успешный запуск нового рынка электроэнергии в Украине, а также работу всех участников для обеспечения его стабильного функционирования и предоставило рекомендации относительно некоторых нормативных изменений, в частности предложил механизмы по сдерживанию роста тарифов для промышленных потребителей.

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Источник: "Українські новини"
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