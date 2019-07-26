ОПЗ возобновит производство с 1 августа

Одесский припортовый завод (ОПЗ) получит 240 миллионов кубометров природного газа от компании "Агро Газ Трейдинг" по давальческой схеме для переработки и производства аммиака и карбамида. Согласно соглашению, предприятие получит от "АГТ" 89 355 318 грн (3 484 573 долл), пишет "УНН".

Дата запуска переработки сырья - 1 августа 2019 года. Договор вступил в силу 25 июля 2019 года. Согласно соглашению, минимальный период сотрудничества компаний составит 4 месяца с возможностью дальнейшей пролонгации по согласованию наблюдательным советом ОПЗ. Ежемесячно завод будет получать около 60 млн куб. м газа в месяц.

"Сегодня все, что происходит, обусловлено ситуацией на рынке удобрения. Это наверное впервые за последние три года такая хорошая ситуация. Поэтому эту возможность не надо упускать и дать возможность заводу работать, а не нарабатывать долги и терять людей", - прокомментировал во время пресс-конференции заключения соглашения первый заместитель ПАО "ОПЗ" Николай Щуриков.

"Наша цель – успешная реализация проекта и положительный эффект для всех участников процесса. Еефективна кооперация увеличивает стоимость предприятия, в приватизации которого по максимальной цене должно быть заинтересовано государство. В случае принятия решения государством о приватизации завода, финансовая привлекательность активов ОПЗ будет увеличена. Работающее предприятие всегда стоит дороже за такое, стоимость которого равна металлолома", - добавил партнер "АГТ" Владимир Колот.

Присутствовавший на мероприятии заместитель председателя ФГИ Евгений Асташев добавил, что соглашение будет способствовать повышению стоимости ОПЗ при процессе приватизации.

"После двухлетнего простоя оценочная стоимость завода составила 54 млн долларов. Мы надеемся, что запуск производства поднимет стоимость ОПЗ, и уже через два года работы мы увеличим его капитализацию. Когда этот срок истечет завод выйдет из процесса управления и сможет быть приватизирован уже по значительно большей стоимостью", - сказал Асташев.

В пресс-службе ООО "АГТ" проинформировали, что тарифы на переработку природного газа составляют 36 долл. за 1 тонну аммиака и 47 долл. за 1 тонну карбамида.

"Мы осознаем экономическое и политическое бремя, которое возложено на ОПЗ, и понимаем всю сложность внутригосударственных взаимоотношений между структурами, связанными с ОПЗ. Поэтому "АГТ" прибавило к цене продуктов дополнительные 1 долл. для аммиака и 1,5 долл. для карбамида для предоставления возможности ОПЗ погасить часть долга перед "Нафтогазом", - сообщил СМИ генеральный директор "АГТ" Александр Горбуненко.

Перерабатывающие возможности ОПЗ составляют 7900 т/мес. аммиака и 74500 т/мес. карбамида, поэтому добавленная цена обеспечит ежемесячные долговые выплаты НАК "Нафтогаз" в размере 119 650 долл. или 3,1 млн грн.

"Нафтогаз поддерживает действия по восстановлению работы ОПЗ, которые позволят уменьшить его задолженность перед нами. Помня о случаях недобросовестного поведения некоторых предыдущих клиентов ОПЗ, в соглашении предусмотрено юридические и другие предохранители, которые будут защищать интересы предприятий группы и приведут к уменьшению задолженности завода", — сказал Андрей Фаворов, директор дивизиона интегрированного газа НАК "Нафтогаз Украины".