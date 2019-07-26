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ГлавнаяЭкономикаБизнес

Компания экс-депутата Госдумы выиграла конкурс по газоносному участку "Дельфин" в Черном море

Пономарев стал газодобытчиком.

Компания Trident Black Sea экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева признана победителем конкурса по разработке на основании соглашения о разделе продукции (СРП) углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря.

В конкурсе участвовали четыре компании: Caspian Drilling International Ltd, частное акционерное общество "Укрнефтебурение", Frontera Resources и Trident Black Sea.

"Это была была трудная борьба, но наша заявка была существенно выгоднее для Украины", - написал Пономарев в фейсбуке.

Фото: radiosvoboda.org

Пономарев поблагодарил за доверие, оказанное правительством и лично главой Минэнергоугля Игорем Насаликом.

Профильное издание "Нефтерынок" пишет, что за предложение Trident Black Sea проголосовали шесть членов Межведомственной комиссии по углеводородным СРП, двое (депутат Наталья Кацер-Бучковская и представитель Минэкономразвития) воздержались.

Trident Black Sea – специально созданная под конкурс компания, которая на 90% принадлежит Trident Acquisitions Corp и еще на 10% – ирландской San Leon Energy, которая ведет добычу в Албании, Ирландии, Нигерии, Польше и Испании, имея портфолио из 17 лицензий в этих странах. Кроме того, есть собственный флот для проведения сейсмических исследований.

San Leon Energy принадлежит на 71,59% компании по управлению активами Toscafund Asset Management LLP, нигерийской компании Midwestern Oil & Gas Company Limited, а также британской компании OWG PLC.

Напомним, в мае 2019 года Пономарев получил украинское гражданство.

Будучи в 2014 году депутатом Государственной Думы РФ, Пономарев единственный проголосовал против оккупации Крыма. В октябре 2015 года Госдума РФ дала Генеральной прокуратуре разрешение на заключение Пономарева под стражу по подозрению в пособничестве в растрате $750 тыс. из средств инновационного фонда "Сколково". Через год Пономарева в РФ лишили депутатского мандата "за неисполнение должностных обязанностей".

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